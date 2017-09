EN DIRECT - Suivez Marseille-Rennes en live commenté

publié le 10/09/2017 à 20:15

Le dernier match de la 5e journée de Ligue 1, ce dimanche 10 septembre, mettra nécessairement une équipe en difficulté. À l'Orange Vélodrome, les Marseillais auront à cœur de faire oublier la déconvenue contre Monaco quinze jours plus tôt (6-1). Violemment atteints dans leur orgueil et marqués par un mercato encore loin des attentes des supporters, les hommes de Rudi Garcia devront venir à bout de Rennes pour espérer relancer une bonne dynamique, s'approcher du haut du tableau, et rester fidèles, un tant soit peu, à l'"OM Champions Project" décrété par leur nouvel actionnaire, l'Américain Frank McCourt.



En face, le club breton est déjà dans les cordes. Avec deux défaites et deux nuls en quatre journées de Ligue 1, Rennes est dans la zone rouge du championnat (19e) et affiche seulement deux points au compteur. Face à un OM récemment corrigé par Monaco, l'équipe de Christian Gourcuff tient donc l'occasion de s'offrir une bouffée d'oxygène et de lancer sa saison face à une grosse écurie.