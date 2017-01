MINUTE PAR MINUTE - Pour la dernière du président Michel Seydoux, le Losc (12e) se frotte à des Verts en perte de vitesse en L1 (8es), vendredi 13 janvier (20h45) en ouverture de la 20e journée.

Crédit : PHILIPPE HUGUEN / AFP Le Portugais Eder sous les couleurs de Lille en novembre 2016

par Luca Dangréaux publié le 13/01/2017 à 20:41

Le premier match de l'année 2017 en Ligue 1 oppose Lille à Saint-Étienne en ouverture de la 20e journée. C'est aussi le dernier match du président lillois Michel Seydoux. En poste depuis 14 ans, il va laisser sa place à l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois Gérard Lopez en début de semaine prochaine.





Le Losc (12e, 21 points) reste sur une qualification en Coupe de France obtenue face aux amateurs réunionnais de l'Excelsior Saint-Joseph et n'a perdu qu'une seule fois en six matches de championnat depuis le 18 novembre 2016, à Marseille (2-0).



Cette embellie est à confirmer puisque les Nordistes ne sont qu'à trois points du 18e, Caen. Saint-Étienne (8e, 26 points) se déplace sans Stéphane Ruffier mais peut compter sur une défense solide. C'est la troisième meilleure du championnat avec 16 buts encaissés derrière Nice (13) et Paris (15).

20h42 - Le onze de Saint-Étienne face à Lille : Moulin - Malcuit, Perrin (cap.), Théophile-Catherine, Polomat - Lemoine, Dabo, Veretout Monnet-Paquet, Hamoupma - Roux.



20h39 - La composition lilloise : Enyeama - Corchia, Soumaoro, Basa, Béria (cap.) - Amadou, Sankharé, Lopes, Terrier, Benzia - Eder.

L1-20e journée : programme et classement

Vendredi 13 janvier :



20h45 : Lille - Saint-Étienne



Samedi 14 janvier :

17h00 : Rennes - PSG

20h00 : Dijon - Montpellier

Nancy - Bastia

Angers - Bordeaux

Toulouse - Nantes

Lorient - Guiguamp



Dimanche 20 novembre :

15h00 : Nice - Metz

17h00 : Caen - Lyon

20h45 : Marseille - Monaco