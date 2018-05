publié le 11/05/2018 à 20:00

Huit jours. Trois matches. "Trois finales", selon les mots de l'attaquant marseillais Valère Germain. De quel côté basculera la saison de l'OM ? Sera-t-elle historique ? Simplement réussie ? Ou terriblement frustrante ? 4es de Ligue 1 au coup d'envoi de la 37e et avant-dernière journée, les hommes de Rudi Garcia peuvent s'offrir un trophée et s'envoler pour la Ligue des champions. Ou rester en Europa League.



Pour ne pas compter uniquement sur une victoire européenne face à Antoine Giezmann et ses partenaires de l'Atlético de Madrid, les Phocéens doivent gagner à Guingamp (11e) en attendant, peut-être, un faux pas de Lyon (2e) et/ou Monaco (3e) à Strasbourg (17e) et contre Saint-Etienne (6e) samedi 12 mai.

Marseille a bénéficié de six jours pour préparer ce déplacement au Roudourou depuis son précieux succès sur Nice (2-1), déplacement avancé de 24 heures en raison de cette finale de Ligue Europa. L'En Avant reste de son côté sur un revers à Dijon (3-1) après son match nul (2-2) au Parc des Princes. Assurés du maintien, les hommes d'Antoine Kombouaré auront-ils la motivation pour contrarier les Marseillais ? Réponse vers 22h35.



