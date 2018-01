XV de France : Brunel rappelle Parra et tacle Picamoles

et AFP

publié le 17/01/2018 à 14:36

Ignoré par Guy Novès, leader technique de Jacques Brunel ? Pour sa première liste en tant que sélectionneur du XV de France, en vue de la réception de l'Irlande en ouverture du Tournoi des VI Nations 20108, le samedi 3 février (17h45), l'homme de 64 ans a décidé de retenir le demi de mêlée de Clermont parmi les 32 joueurs appelés.



Sélectionné à 66 reprises (355 points) avec les Bleus depuis 2008, le natif de Metz, 28 ans, avait disparu des écrans internationaux depuis plus de deux ans et la fameuse débâcle historique du 17 octobre 2015 en quarts de finale du Mondial face aux All Blacks (13-62). En club, le buteur est toutefois resté compétitif, en championnat comme en Coupe d'Europe.



"Je n'ai pas à expliquer ce qui a été fait avant, mais surtout pourquoi il est là, s'est justifié Brunel : car depuis le début de saison, il fait des prestations remarquables. Cela me semble normal qu'il figure dans le groupe. D'autant plus par le choix de la jeunesse fait à l'ouverture". L'ancien sélectionneur de l'Italie a effectivement retenu deux jeunes joueurs au poste de numéro 10 : Anthony Belleau (21. ans, 2 sélections) et Matthieu Jalibert (19 ans, aucune).

¿ Voici la liste des 32 joueurs convoqués par le sélectionneur Jacques Brunel et ses adjoints Julien Bonnaire, Sébastien Bruno et @ElissaldeJB, pour le premier match du tournoi des #6Nations contre ¿¿ l'Irlande. #soutiensleXV #FRAIRL pic.twitter.com/SipXmK1Rt6 — FF Rugby (@FFRugby) 17 janvier 2018

Entré en fonctions le 27 décembre dernier, Brunel n'a en revanche pas convoqué à l'ouverture le Toulonnais François Trinh-Duc ni le numéro 8 de Montpellier Louis Picamoles. "J'ai choisi les hommes qui paraissent le plus en forme en ce moment, a commenté Brunel. J'attends de Louis Picamoles qu'il montre qu'il veut prétendre de nouveau à l'équipe de France, qu'il fasse des prestations de grande qualité comme son potentiel l'autorise".

Cinq novices et des retours

Outre Jalibert, le nouveau sélectionneur a par ailleurs retenu quatre autres novices : les piliers Danny Priso et Cedate Gomes Sa, le deuxième ligne Félix Lambey et le numéro 8 Marco Tauleigne. Mais à la différence de Jalibert, ils avaient déjà été convoqués pour un rassemblement du XV de France.



Figure également dans cette liste de 32 le centre Mathieu Bastareaud, pourtant sous le coup d'une suspension pour des propos homophobes tenus dimanche dernier avec Toulon en Coupe d'Europe. Il devrait être fixé dans la journée. D'autres joueurs font leur retour, comme les arrières Brice Dulin, Geoffrey Palis et Benjamin Fall (qui peut aussi jouer à l'aile).

Cinq défaites et un nul en test-matches

Après la réception de l'Irlande au Stade de France, le XV de France, qui reste sur cinq défaites et un nul en test-matches, se rendra en en Écosse le dimanche 11 février (16h), accueillera l'Italie le vendredi 23 février (21h) à Marseille, l'Angleterre le samedi 10 mars (17h45) à Saint-Denis et terminera son Tournoi au Pays de Galles le samedi 17 mars (18h).



Les Bleus n'ont plus remporté la joute continentale depuis 2010. Ils restent sur une 3e place. La prochaine Coupe du monde, elle, est prévue en 2019, du 20 septembre au 2 novembre, au Japon. La France a hérité de la "poule de la mort" avec l'Angleterre, l'Argentine, les États-Unis et les Tonga.