Euro 2016 : revivez la qualification du Portugal face à la Pologne

publié le 30/06/2016 à 20:00

Le Portugal est le premier qualifié pour les demi-finales de l'Euro 2016. Comme contre la Croatie au tour précédent, Cristiano Ronaldo et ses partenaires ont du en passer par la prolongation, et même cette fois-ci par la séance de tirs au but pour poursuivre leur aventure en France. Au final, la Pologne s'incline 3 à 5 dans la séance décisive après avoir remporté celle face à la Suisse en 8es.



Auparavant, les Polonais avaient ouvert la marque par Robert Lewandowski après 1 minute et 40 seconde, soit le deuxième but le plus rapide de l'histoire du tournoi, avant que le Portugais Renato Sanches n'égalise d'une belle frappe du gauche à la 33e minute. "CR7" s'est créé plusieurs occasions franches, sans les concrétiser.

La Selecçao retrouvera pour une place en finale le mercredi 6 juillet à Lyon le vainqueur du quart entre le Pays de Galles et la Belgique (vendredi 1er juillet 21h à Villeneuve-d'Ascq. Finaliste en 2004 à domicile, le Portugal avait aussi atteint le dernier carré en 1984, 2000 et 2012.