MINUTE PAR MINUTE - Qui décrochera la 3e place honorifique de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ? Réponse à partir de 20h, samedi 4 février à Libreville.

Crédit : Justin TALLIS / AFP Jordan Ayew sous les couleurs du Ghana en janvier 2017

par Luca Dangréaux publié le 04/02/2017 à 19:15

Il n'y en a pas à l'Euro. Il y en a un à la CAN, comme au Mondial. Les deux battus des demies, le Ghana et le Burkina Faso, se retrouvent à la veille de la grande finale entre l'Égypte et le Cameroun dans un match pour une 3e place forcément décevante lorsque l'on a touché du doigt le rêve d'un sacre.



Les Ghanéens sont sans doute les plus touchés par leur revers, jeudi 2 février face au Cameroun (2-0). Pour la sixième fois de suite, ils ont figuré dans le dernier carré du tournoi continental, et pour la sixième fois de suite ont échoué à le remporter.





Les finalistes malheureux de la CAN 2015, titrés quatre fois (la dernière en 1982), avaient remporté le bronze à domicile en 2008, mais faute de motivation, l'avaient laissé filer en 2012 et 2013. C'est un échec de plus pour le capitaine Asamoah Gyan et les frères Ayew, mais aussi pour le sélectionneur, Avram Grant.





Sur le papier, les Burkinabés de Paulo Duarte ont un double avantage. D'abord physique, puisqu'ils ont disposé d'un jour de récupération en plus (élimination aux tirs au but face à l'Egypte). Mais aussi mental. Les Étalons ont déjà déjoué les pronostics en atteignant la demi-finale.