publié le 17/01/2018 à 18:15

Grand vainqueur de l'épisode précédent dans la course à la 2e place grâce à un succès à rennes conjugué à des matches nul de Monaco à Montpellier et de Lyon contre Angers, Marseille le sera-t-il encore à l'issue de cette 21e journée de Ligue 1 ? C'est pour l'instant bien parti avec un succès aussi tardif que précieux face à Strasbourg (2-0) juste avant un nouveau partage des points du club de la Principauté contre Nice (2-2).



Avant le déplacement de l'OL à Guingamp, mercredi 14 janvier, la situation est donc la suivante : (Paris 1er avec 53 points) Marseille 2e avec 44 points, Monaco 3e avec 43 points, Lyon 4e avec 42 points (Nantes 5e avec 33 points). Un nul des Lyonnais en Bretagne fera leur bonheur. Une hypothèse loin d'être improbable au vu des dernières performances de l'En Avant (7e) : quatre succès et deux nuls en championnat depuis début décembre.

Dans les autres affiches, les Verts de Saint-Étienne (14es) vont tenter à Metz (20e) de ne pas imiter Bordeaux contre Caen (0-2), Lille (15e) de confirmer son renouveau contre Rennes (10e), Nantes (5e) de sortir de "l'affaire Chapron" à Toulouse (19e), Montpellier (8e) de confirmer son bel exercice à Amiens (16e). "L'arbitre-tacleur" n'arbitre pas le match de bas de tableau entre Angers (18e) et Troyes (17e).

L1- 21e journée : résultats, programme et classement

Mardi 16 janvier :

Bordeaux - Caen : 0-2

Marseille - Strasbourg : 2-0

Monaco - Nice : 2-2



Mercredi 17 janvier :

19h00 : Amiens - Montpellier

Angers - Troyes

Guingamp - Lyon

Lille - Rennes

Metz - Saint-Etienne

Toulouse - Nantes

21h00 : PSG - Dijon