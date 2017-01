MINUTE PAR MINUTE - Avant l'affiche entre Marseille et Lyon (21h05), sept rencontres débutent à 18h mardi 31 janvier. Deux opposent des formations de Ligue 1, Bordeaux-Dijon et Lille-Nantes.

Valentin Vada sous les couleurs des Girondins de Bordeaux en janvier 2017

31/01/2017

Après les demi-finales de la Coupe de la Ligue la semaine dernière et la 22e journée de Ligue 1 ce week-end, place aux 16es de finale de la Coupe de France mardi 31 janvier et mercredi 1er février. Chacune de ces deux soirées propose huit matches, sept à 18h dans un premier temps puis une affiche : Rennes-PSG au lendemain de Marseille-Lyon.



La dernière confrontation entre les deux Olympiques remonte à neuf jours. En championnat, l'OM n'avait existé que dans le premier quart d'heure au Parc OL, avant de s'incliner lourdement (3-1). Cette fois-ci, le scénario pourrait être totalement différent. D'une part l'équipe de Rudi Garcia, requinquée par son carton contre Montpellier (5-1), reçoit. D'autre part, le coach devrait aligner son équipe-type, avec Évra mais sans Payet au coup d'envoi. En face, Bruno Génésio va probablement largement faire tourner.



Avant ce choc, deux autres rencontres entre formations de l'élite sont au programme : Bordeaux-Dijon et Lille-Nantes. Par ailleurs, Sarreguemines (CFA2) défie Niort (L2), Le Poiré-sur-Vie (DH) va tenter l'exploit face à Strasbourg (L2), US Quevilly (NAT) accueille Marseille Consolat (NAT), Lorient (L1) se rend à Châteauroux (NAT) et Lens (L2) à Bergerac (CFA).

17h45 - Il reste 15 clubs de L1, 4 de L2, 7 de National, 3 de CFA, 2 de CFA2 et 1 de DH.



17h36 - Le 11 de Bordeaux pour débuter face à Dijon : Carrasso, Gajic, Lewczuk, Pallois, Poundje, Arambarri, Plasil (cap.), Vada, Malcom, Rolan, Kamano.



17h31 - Cédric Carrasso effectue son retour dans les buts de Bordeaux. Victime d'une entorse du genou gauche le 18 novembre, le gardien de 35 ans a effectué son retour dans le groupe girondin le 21 janvier.



17h25 - Marseille et le PSG sont les deux clubs les plus titrés dans la compétition avec 10 trophées chacun. Saint-Étienne et Lille en comptent 6, Monaco, le RC Paris, Lyon et le Red Star 5.



17h12 - Les cinq derniers vainqueurs de cette Coupe de France sont Lyon en 2012, Bordeaux en 2013, Guingamp en 2014 et le PSG en 2015 et 2016.



17h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour vivre ce premier volet des 16es de finale de la Coupe de France.

Coupe de France : le programme des 16es de finale

Mardi 31 janvier :

18h00 : Sarreguemines (CFA2) - Niort (L2)

Bordeaux (L1) - Dijon (L1)

Le Poiré-sur-Vie (DH) - Strasbourg (L2)

Lille (L1) - Nantes (L1)

US Quevilly (NAT) - Marseille Consolat (NAT)

Châteauroux (NAT) - Lorient (L1)

Bergerac (CFA) - Lens (L2)

21h05 : Marseille (L1) - Lyon (L1)



Mercredi 1er février :

18h00 : Fréjus Saint-Raphaël (CFA) - Prix-lès-Mézières (CFA 2)

CA Bastia (NAT) - Nancy (L1)

Les Herbiers (NAT) - Guingamp (L1)

FC Chambly (NAT) - Monaco (L1)

US Avranches (NAT) - Fleury 91 FC (CFA)

Auxerre (L2) - Saint-Étienne (L1)

Angers (L1) - Caen (L1)

21h00 : Rennes (L1) - PSG (L1)