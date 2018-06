publié le 04/06/2018 à 07:02

Il y a vingt ans, Isabelle Langé, journaliste au service des Sports de RTL, avait dressé le portrait des vingt-deux joueurs de l'équipe de France de football, racontés à l'époque par leurs proches. Ce lundi 4 juin, c'est Laurent Blanc qui replonge dans la "boîte à souvenirs", à moins de deux semaines du coup d'envoi du Mondial en Russie.



À l'époque, Isabelle Langé avait rencontré les parents de Laurent Blanc. "À Rousson-les-Blés, à quelques kilomètres de Nîmes, Yvonne et Gilbert Blanc habitent toujours la même maison depuis plus de trente ans. C'est là, dans ce petit pavillon aux volets verts, que Laurent et sa sœur aînée Sylvie ont grandi. Papa s'occupait du club de foot, et très vite le fiston a choisi à quelle grand-messe il assisterait le dimanche", pouvait-on entendre dans le reportage.

"L'église est derrière le stade, alors il était plutôt sur le stade qu'à l'église", confiait Yvonne Blanc. Vingt ans après, l'ancien international confirme : "C'est toujours le cas : je suis plus souvent sur les terrains de football qu'à l'église".