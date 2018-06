et AFP

publié le 28/06/2018 à 15:40

Une explosion de joie. Quand Neymar a marqué ce vendredi 22 juin contre le Costa-Rica, sa sœur, ainsi que tous les supporters de la Seleçao, était aux anges. Le joueur a même versé quelques larmes. Mais en acclamant son frère, Rafaella Santos s'est cognée contre une amie et s'est blessée à l'épaule, rapporte SporTV.



La jeune femme a ensuite partagé sur les réseaux sociaux une photo d'elle avec le bras en écharpe. "Comme vous le savez, j'ai tellement célébré la dernière victoire que je me suis blessée ahah", a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

L'attaquant du Paris Saint-Germain est entré dans l'histoire de la Coupe du monde avec le but le plus tardif, à la 7e minute du temps additionnel, le 22 juin lors du deuxième match des Brésiliens au Mondial 2018. La Seleçao s'est qualifiée ce mercredi 27 juin pour les huitième de finale et affrontera le Mexique lundi 2 juillet.