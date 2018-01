Le footballeur Steve Marlet mis en examen pour "viol en réunion"

publié le 12/01/2018 à 10:48

L'ancien international tricolore et ex-joueur d'Auxerre, Steve Marlet, désormais directeur technique du Red Star, a été mis en examen jeudi pour "viol en réunion" et placé sous contrôle judiciaire, a annoncé le parquet d'Auxerre, jeudi 11 janvier.



"Un deuxième homme a également été mis en examen pour viol en réunion et un troisième placé sous le statut de témoin assisté", a précisé à l'Agence France-Presse la substitut du procureur de la République d'Auxerre Estelle Meyer, confirmant une information relatée par le quotidien régional L'Yonne Républicaine.

"À l'époque des faits, en 1997, la victime était mineure", a ajouté la magistrate. Selon nos confrères, l'ex-joueur d'Auxerre (1996-1997) et de Lyon (2000-2001) "conteste les faits". Les trois hommes avaient été placés en garde à vue dans la matinée du mercredi 10 janvier.

Quatre hommes sont mis en cause dans cette affaire mais le quatrième, actuellement à l'étranger, ne s'est pas présenté à la convocation.



Né le 10 janvier 1974 à Pithiviers (Loiret), Steve Marlet avait débuté avec la sélection nationale en 2000 et remporté notamment la Coupe des Confédérations en 2001 et 2003. Il a également joué à Lyon, Fulham et Marseille.