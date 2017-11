publié le 08/11/2017 à 15:41

À la première lecture de l'information, au coeur d'une journée marquée par "l'affaire Nabil Fekir", certains ont sûrement cru à une blague. Claude Makelele, finaliste du Mondial 2006, 71 sélections en Bleu, 803 matches officiels au compteur, une Ligue des champions avec le Real Madrid et une autre finale avec Chelsea, est l'entraîneur du dernier du championnat belge de première division depuis lundi 6 novembre.



Comment le natif de Kinshasa, 44 ans, s'est-il donc retrouvé à Eupen, ville de quelques 20.000 habitants à l'extrême est de la Belgique ?

Un mois plus tôt, l'ancien milieu défensif également passé par Brest, Nantes, l'Olympique de Marseille, le Celta Vigo et le Paris Saint-Germain se rend à Londres pour un salon annuel organisé par l'académie qatarienne Aspire, propriétaire du club belge depuis 2012.

Zidane l'a encouragé

Entraîneur adjoint de Swansea depuis le début de l'année, "Make" est approché lors de ce congrès par Andreas Bleicher. Le haut dirigeant d'Aspire et membre du conseil d'administration d'Eupen est en quête d'un nouveau coach après l'éviction de l'Espagnol Jordi Condom, en poste depuis la reprise par les Qataris, pour mauvais résultats.



Le discours passe. Les arguments d'un autre Espagnol, le directeur sportif Josep Colomer, considéré comme celui qui a découvert Lionel Messi, ne laissent pas Makelele insensible. Depuis Madrid, un certain Zinédine Zidane, avec qui il est resté proche, l'encourage à dire oui. Pour la deuxième fois de sa carrière après l'échec de Bastia (écarté au bout de 12 matches en 2014), le voilà entraîneur principal (il a aussi été adjoint au PSG, de Carlo Ancelotti puis de Laurent Blanc).

Il faut passer par ce genre d'étape Claude Makelele Partager la citation





"Les gens peuvent avoir des doutes mais c'est leur problème, a-t-il expliqué mardi 7 novembre après avoir dirigé sa première séance d'entraînement. Je suis persuadé que j'y arriverai. Il faut passer par ce genre d'étape et de toute façon on en chie toujours dans ce métier (...) Il faut mûrir, se confronter à la difficulté. Et si je suis venu ici, c'est pour un projet de longue durée".



Alors que son ancien partenaire en Bleu Thierry Henry occupe le poste d'adjoint de la sélection belge, Claude Makelele a donc désormais pour mission de redresser le KAS Eupen, dernier de la "Jupiler Pro League" avec 10 points en 14 matches. Sa première sortie officielle est prévue pour le samedi 18 novembre (20h) à domicile face au Royal Antwerp FC, 6e du classement.