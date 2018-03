publié le 27/05/2016 à 17:21

Le cyclisme est un sport cruel. Steven Kruijswijk avait le Giro en poche à trois jours de l'arrivée du Tour d'Italie 2016. Mais le coureur néerlandais de l'équipe Lotto-Jumbo a chuté dans la descente du col d'Agnel ce vendredi 27 mai. Un incident qui a tout relancé alors qu'il possédait un très confortable matelas de 3 minutes d'avance sur le 2e, Esteban Chaves (Orica-GreenEdge). Le maillot rose a mal négocié un virage et terminé dans la neige en passant par dessus son vélo, chutant tête la première sur le bas-côté.



Sonné et en proie à des ennuis mécaniques avec sa machine, Steven Kruijswijk a été dépanné dans un premier temps par la voiture neutre. Il s'est ensuite arrêté pour prendre un nouveau vélo auprès de sa voiture d'équipe. Il n'a pas réussi à rattraper le groupe de ses adversaires directs, et terminé l'étape à 4'54" du grand vainqueur du jour : Vincenzo Nibali (Astana), qui a terminé en larmes à l'arrivée à Risoul après avoir raté son Giro jusque-là.

Kruijswijk perd au final son maillot rose au profit d'Esteban Chaves pour près d'une minute, et passe même 3e derrière Vincenzo Nibali. Tout se jouera donc lors de la dernière étape de montagne samedi 27 mai, avant l'arrivée finale à Turin dimanche. Un scénario inattendu et complètement fou.