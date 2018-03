Giro 2016 : Nibali renaît à Risoul, où Chaves s'empare du rose

publié le 27/05/2016 à 17:11

À deux jours de l'arrivée à Turin, le Tour d'Italie 2016 a vécu une folle étape vendredi 27 mai entre Pinerolo et la station française de Risoul. Victime d'une chute dans la descente du col d'Agnel puis incapable de revenir sur la tête de course dans la montée finale, le Néerlandais Steven Kruijswijk a abandonné son maillot de leader au Colombien Esteban Chavez, qui comptait trois minutes de retard au classement général la veille.



Mais c'est peut-être l'Italien Vincenzo Nibali qui a réalisé la meilleure opération. Vainqueur de l'étape avec 53 secondes d'avance sur Chavez, le lauréat du Tour de France 2014 remonte de la 4e à la 2e place au général à 44 du nouveau leader. Kruijswijk pointe à 1 minute et 5 secondes. Tout devrait se jouer samedi 28 mai pour la victoire finale, avec une 20e étape qui propose un concentré de haute montagne entre Guillestre et le sanctuaire de Sant'Anna di Vinadio. Trois grands cols (Vars, Bonette, Lombarde) figurent au programme des 134 kilomètres.