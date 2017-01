Les boxeurs Tony Yoka et Estelle Mossely, médaillés d'or à Rio, ont été désignés champions RTL de l'année 2016.

> Euro, Jeux olympique... La rétrospective sport de l'année 2016 Crédit Image : Frank Franklin II/AP/SIPA Crédit Média : RTL

par Claire Gaveau publié le 01/01/2017 à 18:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Ils ont été le couple phare des Jeux olympiques de Rio. Estelle Mossely et Tony Yoka, tous deux sacrés champions olympiques à Rio en août dernier, vont pouvoir ajouter un nouveau trophée à leur collection.Ce couple en or a été désigné champion RTL France. Une consécration symbolique pour ces deux sportifs français qui accumulent désormais les médailles : "J'ai acheté une vitrine à 18 ans, quand je suis devenu champion olympique de la jeunesse et aujourd'hui il n'y a plus du tout de place. Ce n'est pas ma faute, je gagne, je gagne...", s'amuse le boxeur français de 24 ans à l'antenne de la première radio de France.



Mais Estelle Mossely et Tony Yoka n'ont pas été les seuls sportifs tricolores à briller cette année en terre brésilienne. L'équipe de France d'équitation, Teddy Riner, Émilie Andéol, Kévin Mayer, les équipes de handball... Malgré un démarrage difficile, les Bleus ont ramené pas moins de 42 médailles. Un nouveau record.



Mais en cette année 2016, l'actualité sportive a également vibré au rythme du ballon rond. Malheureusement, les hommes de Didier Deschamps ont échoué en finale de l'Euro 2016 face au Portugal. Malgré Antoine Griezmann, Dimitri Payet et Paul Pogba, l'équipe de France a buté sur l'ultime marche mais s'est largement réconciliée avec un public boudeur ces dernières années.