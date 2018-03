publié le 27/10/2016 à 17:28

29 skippers s’élanceront le 6 novembre prochain sur cette 8e édition du Vendée Globe considérée comme la plus célèbre course de voile au monde. Mais 29 bateaux, c’est un de moins que le record qui avait été établi en 2008-2009 lors de la deuxième victoire de Michel Desjoyeaux, où seuls 11 voiliers avaient franchi la ligne d’arrivée.



Le Vendée Globe, course autour du monde en solitaire sans escale et sans assistance se déroule tous les quatre ans avec départ et arrivée aux Sables d’Olonnes. C’est en 1989 qu’a eu lieu la première édition remportée par Titouan Lamazou, une première marquée par le sauvetage spectaculaire de Philippe Poupon par Loïck Peyron qui filme toute la scène.



> Loïck Peyron Vendée Globe 89/90

En janvier 2008, nouvelle scène de solidarité entre marins lorsque Jean Le Cam commence à sombrer au large du Cap Horn avant d’être secouru par son ami Vincent Riou. Huit ans plus tôt, le sauvetage de Raphaël Dinelli par l’Anglais Pete Goss dans l’océan Indien fut tout aussi spectaculaire.



Mais cette 3e édition sera surtout marquée par la disparition du Canadien Gerry Rouf qui chavire dans le Pacifique. Quatre ans plus tôt le navigateur Américain Mike Plant et le Britannique Nigel Burgess avaient également perdu la vie lors de la 2e édition. Le premier, dont le corps ne sera jamais retrouvé, au large des Açores en voulant rejoindre le départ de la course. Le second peu après le départ dans une violente tempête qui s'abat sur le Golfe de Gascogne.



Lors de cette édition tragique se déroulera également l’une des plus belles histoires du Vendée Globe lorsque Bertrand de Broc est contraint de se recoudre la langue en plein océan, seul, devant un miroir. Une péripétie chirurgicale que connaîtra également le Suisse Bernard Stamm en décembre 2012 lorsqu’il se casse une dent et qu’il s'improvise dentiste pour soigner sa molaire



> Bernard Stamm, apprenti dentiste.

Les marins qui dormiront en moyenne moins de 5h/jour lors de ces¿ 40 000 kilomètres de tour du monde connaissent aussi des fortunes diverses. Ainsi lors de la 4e édition et après avoir démâté, Yves Parlier termine sous gréement de fortune en se nourrissant d’algues et boucle son tour du monde en 126 jours. Autre démâtage lors de la première édition en 1989/1990, celui de Jean-Yves Terlain qui fait escale en Afrique du Sud, le jour de la libération de Nelson Mandela.



Enfin, en remportant la dernière édition en 78 jours, François Gabart est le recordman de cette course mythique auxquels ont participé 83 skippers dont 7 femmes. Parmi elles, Catherine Chabaud qui en 1996 est devenue la première femme à réaliser un tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance en course.