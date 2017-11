publié le 15/11/2017 à 22:17

Attendu en fin de journée de mercredi 15 novembre à Salvador de Bahia, le Maxi 80 Prince de Bretagne a démâté alors qu’il se situait à quelques milles de l'arrivée. La direction de course de la Transat Jacques Vabre et les préparateurs du trimaran de Lionel Lemonchois et de Bernard Stamm ont pris les choses en main car le bateau n’est qu’à 18 milles de la côte et dérive à 0,9 nœuds, poussé par l’alizé d’est.



Ce démâtage intervient alors que les deux skippers allaient boucler leur parcours plus de deux jours après le vainqueur Sodebo suivi par Edmond de Rothschild.

Lionel Lemonchois et Bernard Stamm avaient déjà été contraints en milieu de semaine dernière de s'arrêter à l’île Santa Maria pour solutionner un problème de grand-voile