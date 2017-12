publié le 16/12/2017 à 11:23

Le temps de référence à battre (49 jours, 3 heures, 4 minutes, 28 secondes) réalisé par Thomas Coville le 26 décembre dernier va être pulvérisé. En effet, ce samedi 16 décembre le skipper du Trimaran Macif se trouvait à plus de 300 milles de l’arrivée avec plus de 2.600 milles d’avance sur le précédent record. Selon les estimations, François Gabart devrait donc couper la ligne d’arrivée au large de Ouessant entre 3h et 6h30 dimanche 17 novembre, bouclant ainsi son tour du monde en 43 jours.



"J’ai remis les bottes, les chaussettes et le bonnet", a indiqué le skipper joint vendredi soir à bord de son trimaran. "Il faut rester concentré. Mon job, c’est d’amener le bateau le plus vite possible vers la ligne d’arrivée, je me concentre sur ça".

Parti le 4 novembre dernier, le Charentais explique également qu’il a "hâte de retrouver" la terre et ses proches. "Mais oui, il y a une petite appréhension. Elle est plus liée à mon état de fatigue assez avancé : je sais qu’il va y avoir du monde, des sollicitations, que la transition va être un peu brutale. Ce n’est pas si simple à gérer, parce que tu n’as pas envie de décevoir les gens qui viennent t’accueillir et en même temps, tu ne sais pas si tu auras l’énergie suffisante".

"Je n’aurais jamais rêvé de ce chrono"

Quant à ce record qu’il va battre, sauf avarie de dernière minute, François Gabart ajoute : "Non, honnêtement, je n’aurais jamais rêvé de ce chrono. Sur le papier, avec la météo, avec ce que j’étais capable de faire avec ce bateau-là, c’était très compliqué mais possible de battre le record, mais dans les meilleurs scénarios, c’était d’une ou deux journées. C’est assez extraordinaire. Je n’arrive pas vraiment à réaliser, mais en même temps, je me dis que c’est souvent comme ça : on est souvent étonné des records".



François Gabart va donc battre, dès sa première tentative, le record que Thomas Coville avait décrocher à sa... dixième tentative. L’an passé, et après avoir bouclé son tour du monde en 49 jours et 3 heures, Thomas Coville avait déjà pulvérisé le record établi en 2008 par Francis Joyon, qui avait mis 57 jours.



Des centaines de spectateurs sont attendus dans la matinée de dimanche, dans le port de Brest, pour accueillir François Gabart. Le quai Malbert sera pour l’occasion transformé en espace piéton.