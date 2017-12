publié le 12/12/2017 à 11:35

Parti d’Ouessant le samedi 4 novembre dernier pour tenter de battre le record du tour du monde en solitaire François Gabart s’apprête à pulvériser le chrono déjà impressionnant établi l’an passé par Thomas Coville (49 jours 3 heures 4 minutes et 28 secondes). Selon ses routeurs, le skipper charentais devrait franchir la ligne au large de Ouessant dans la journée de dimanche 17 décembre, soit en 42 ou 43 jours de mer.



Mardi 12 décembre dans la matinée, son trimaran "Macif", qui avançait à plus de 31 nœuds (59 km/h), se trouvait au large du Cap Vert, à un peu plus de 2.300 milles du but, en direction des Açores qu’il devrait croiser dans les prochaines heures.

Joint par téléphone, le navigateur de 34 ans a expliqué qu’il allait rester concentré jusqu’à la fin de cette course, "même si je suis en avance sur le record de Thomas. Je reste méfiant mais je ressent aussi du bonheur et de la fierté, c’est latent. Mais je me contiens car il faut attendre encore quelques jours avant de franchir la ligne".

François Gabart, qui confie également s’être reposé au cours des derniers jours grâce à une mer plus calme, affirme "être bien". "Je n’ai pas de bobos. Mais une fois de plus, je ne me réjouis pas trop vite, je cache cela derrière ma concentration car il y a encore des pièges sur le parcours.



Déjà auteur d’un tour du monde en solitaire sur monocoque lors de sa victoire sur le Vendée Globe en 2013, le "petit Mozart" de la voile explique "vivre un autre moment exceptionnel, car faire le tour du monde à la voile, c’est déjà exceptionnel. Quand j’aurais 80 balais, je me souviendrai bien évidemment de tout cela, mais là, tout de suite, je pense que je réaliserai quand je serai à terre".



Pour battre le record de Thomas Coville, François Gabart doit arriver avant le samedi 23 décembre avant 12h09 (heure GMT).