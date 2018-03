et AFP

publié le 29/06/2016 à 14:42

Nacer Bouhanni restera pour le moment maudit sur le Tour de France pour lequel il avait de belles ambition de victoires d'étape au sein d'une équipe Cofidis construite autour de son sprinter, l'un des meilleurs du peloton. En effet, le vainqueur d'étape sur le Giro et la Vuela a dû être opéré à une main, a annoncé mercredi 29 juin son équipe Cofidis. Une opération qui l'oblige à déclarer forfait pour la Grande Boucle qui commence samedi 2 juillet au Mont-Saint-Michel. Le coureur de 25 ans souffrait de la main droite "suite à une agression survenue à son hôtel dans la nuit précédant le Championnat de France" dimanche, selon les explications de l'équipe Cofidis.



Dans un premier temps, le Vosgien, qui avait été amené aux urgences, a reçu quatre points de suture. "Il s'est avéré que la plaie a mal été prise en charge. Face à la dégradation de la situation, Nacer a été opéré mardi à 18 heures au CHU de Nancy", a expliqué son équipe. "La décision a été prise de ne prendre aucun risque pour la santé de l'athlète, qui a maintenant besoin de repos pour se projeter vers de nouveaux objectifs", a ajouté l'équipe française qui a perdu dans l'affaire son chef de file pour le Tour de France, ce qui amène une restructuration de l'équipe.

Bouhanni, maudit sur le Tour de France

Bouhanni a été remplacé numériquement par Nicolas Edet, au profil de grimpeur. "La stratégie de l'équipe sera évidemment réorientée suite à ce forfait", a annoncé le groupe dirigé par Yvon Sanquer. S'il a gagné des étapes du Giro et de la Vuelta, le coureur attend encore son premier succès d'étape dans le Tour, dans lequel il n'a jamais connu de réussite.

Présenté comme l'un des grands espoirs du cyclisme français, Nacer Bouhanni est comme "maudit" sur la Grande Boucle. En 2012 déjà, alors qu'il vient de remporter le championnat de France, il n'est pas appelé par son manager, qui le considère encore un peu inexpérimenté. Il faudra attendre l'année suivante pour le voir au départ. Mais là, il est atteint d'une gastro-entérite et jette l'éponge. Non retenu en 2014, il fait son retour en 2015. Mais là encore, le coureur manque de chance et essuie plusieurs chutes qui le contraignent à abandonner.