La 103e édition du Tour de France débutera le 2 juillet pour emmener le peloton le long des 3.419 kilomètres vers l'avenue des Champs Élysées le 24 juillet prochain. Entre-temps le parcours aura fait passer les coureurs à travers des pentes historiques comme le celles du Tourmalet ou du Mont Ventoux. Ainsi 7 étapes de montagne ont été prévues, sans compter un contre-la-montre difficile et en côte, ainsi qu'une étape Limoges-Le Lioran très "casse-pattes".



Un terrain concocté par ASO encore une fois créé sur mesure pour les cadors du peloton qui devraient livrer une bataille dantesque sur certains terrains accidentés et des pentes mythiques, afin de tenter de décrocher le maillot jaune que Christopher Froome avait conquis l'an dernier, et porté durant 16 jours sur la Grande Boucle, pour remporter son deuxième Tour de France.

Chris Froome l'intouchable ?

Le Britannique sera favori à sa propre succession s'il est au top de sa forme. D'autant que l'équipe Sky lui a concocté une équipe capable de l'emmener loin et le laisser terminer le travail en dynamitant les adversaires. Geraint Thomas (Vainqueur de Paris-Nice) et Mikel Landa (3e du Giro 2015) seront, entre autres, des lieutenants qui pourraient prétendre à mieux dans d'autres équipes.

Alberto Contador pour revenir au sommet

Le Britannique devra faire avec une concurrence toujours féroce, menée par l'Espagnol Alberto Contador. Leader de l'équipe Tinkoff, il tentera d'aller chercher le Graal après ses couronnements de 2007 et 2008. Mais à 33 ans, El Pistolero semble être un peu court depuis quelques années sur la longueur d'une Grande Boucle toujours très difficile. Il sera néanmoins certainement bien entouré et protégé pour ne forcer que sur quelques coups d'éclats dont il est capable.

Alejandro Valverde, l'éternel déçu

Toujours en Espagne, Alejandro Valverde essaiera d'accrocher à son palmarès un Tour de France pour lequel il est peut-être déjà trop usé par l'âge. À 36 ans, Valverde reste plein de panache mais un peu juste face aux explosifs grimpeurs purs, lui qui est à l'aise en montagne sans en être néanmoins un spécialiste. Dans un Tour avec autant d'étapes de montagne (7 et un contre-la-montre), Valverde devra éviter les coups de pompe.

Nairo Quintana, la menace numéro 1

Le Colombien est peut-être le favori avec Chris Froome. Deuxième du Tour en 2013, vainqueur du Giro en 2014, il a raté son Tour en 2015 mais sera un poison cette année. À 26 ans, Nairo Quintana arrive à maturité physique et tactique, et profitera de la belle équipe Movistar pour bousculer le train de la Sky. Sans doute que Valverde se mettra à son service pour faire mal à Froome.

Fabio Aru pour une première

Fabio Aru vient sur le Tour auréolé d'une nouvelle aura, celle d'un vainqueur de la Vuelta en 2015 et deuxième du Giro la même année, signe qu'il a le physique pour enchaîner les difficultés. Très à l'aise en montagne, pur grimpeur, l'Italien emmènera l'équipe Astana qui a toujours beaucoup d'ambition. Pour son premier Tour de France il voudra marquer les esprits.

Thibaut Pinot avec de l'ambition

Et si l'un des premiers challengers était français ? À force d'attendre on n'y croit plus mais Thibaut Pinot a montré qu'il était sans cesse en progrès sur ses points faibles. Le grimpeur n'a désormais plus peur d'attaquer les descentes et résiste sur les contre-la-montre. Par ailleurs la FDJ l'a entouré de Steve Morabito et Sebastien Reichenbach pour le soutenir en montagne. Classé 3e en 2014, Pinot espère balayer la mauvaise édition 2015 et reprendre sa marche vers les hauteurs du classements.

