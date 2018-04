publié le 06/04/2018 à 09:11

Tony Yoka est de retour sur les rings. Le boxeur français doit disputer un nouveau combat samedi 7 avril au Palais des Sports de la Porte de Versailles. "Il y a beaucoup d'impatience, ce vendredi, c'est le jour de la pesée, c'est le premier round du combat. C'est le jour où l'on va découvrir l'adversaire avec le fameux 'face-to-face' devant les caméras. La pression va commencer à monter et on va compter les heures", explique-t-il.



Un premier test pour le champion olympique de Rio qui sera opposé au quintuple champion de France, Cyril Leonet. "Comme la plupart de mes adversaires je sais très bien qu’ils viennent pour tenter leur chance, que c’est un peu le combat de leur vie. Je veux vraiment monter en puissance cette année, c’est pour cela que j’ai choisi cet adversaire", détaille Tony Yoka, qui évoque "l’adversaire le plus coriace" qu'il a eu jusqu'à présent.

Une période tumultueuse

Mais la star française navigue actuellement en eaux troubles. Suspendu un an avec sursis par la Fédération française de boxe pour avoir manqué quatre contrôles inopinés entre juillet 2016 et juillet 2017, Tony Yoka évoque une "négligence". "Je paye le prix de ma négligence après les Jeux Olympiques. Il faut savoir que c’est une affaire qui date d’un peu plus d’un an et demi", assure-t-il craignant malgré tout une "suspension plus lourde".

"On s’est fait contrôler pas mal de fois avant les JO, pendant les JO, après les JO et c’est vrai que lorsqu'on est rentré en France c’était un petit peu l’euphorie. On a pris sept mois de vacances. On a fait tout sauf du sport donc on n’a pas forcément pensé à se localiser pour les contrôles antidopage", poursuit-il. Malgré tout, cette contrainte est "le prix à payer pour être sportif de haut niveau".





Et une affaire de chantage à l'adultère est venu noircir le tableau quelques semaines plus tard. Des polémiques qui énervent le boxeur professionnel, qui a subi cette médiatisation soudaine après le sacre du couple Mossely-Yoka à Rio. "Cela a été compliqué. On a été surexposé avec ma femme et il a fallu quelques mois avant d’être bien à l’aise avec tout cela et de se professionnaliser", explique-t-il.

Des objectifs bien définis

Ce combat va ainsi lui permettre de tourner la page et de rester focus sur ses objectifs. En premier lieu ? Un titre de championnat de France, une étape "très envisageable et logique". Mais Tony Yoka voit clairement plus loin. "Quand je suis passé pro j’ai dit que je voulais devenir le premier français champion du monde poids lourds. Maintenant ça ne va pas se faire en un an", lance-t-il.



Mais cela pourrait bien arriver plus vite que prévu même si le champion olympique français refuse de dévoiler son calendrier. "C'est secret ça, on va quand même garder la surprise", glisse-t-il.