Positif à l'alcool au volant, Dan Carter reconnaît "une monumentale erreur"

publié le 17/02/2017 à 11:56

Son image de gendre idéal est un peu plus écornée. Dan Carter, icône du rugby mondial, double champion du monde avec les All Blacks, a été arrêté au petit matin jeudi 16 février dans le XVIIe arrondissement de Paris. Il présentait un "taux délictuel" d'alcoolémie, soit supérieur à 0,8 gramme par litre de sang, a annoncé une source policière, confirmant une information du magazine Closer. L'ouvreur du Racing 92, 34 ans, n'a pas cherché à nier les faits et présenté de plates excuses, reconnaissant "une monumentale erreur de jugement".



"Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont vu les gros titres, écrit le meilleur joueur du monde 2005, 2012 et 2015 sur sa page Facebook. J'ai laissé tomber mon club, mes fans et surtout ma famille. Je dois maintenant laisser le processus policier et justice suivre son cours et faire face aux conséquences. Je suis juste content que personne n'ait été blessé. Je suis désolé".

Dan Carter n'a toutefois pas été placé en cellule de dégrisement, ni en garde à vue, et "sera reconvoqué ultérieurement au commissariat du XVIIe", a précisé la source policière. Un taux d'alcoolémie délictuel entraîne un retrait de six points du permis de conduire. Devant un tribunal, il encourt notamment jusqu'à 4.500 euros d'amende, jusqu'à deux ans de prison et une suspension ou annulation de permis pouvant atteindre trois ans.



Début octobre, celui qui évolue dans le championnat de France depuis fin 2015 avait déjà défrayé la chronique. À l'issue de la dernière finale de Top 14, remportée par le Racing face à Toulon fin juin, des traces de corticoïdes supérieures au taux légal fixé par l'Agence mondiale antidopage (AMA) ont été été retrouvées dans ses urines et celles de deux coéquipiers (Juan Imhoff et Joe Rokocoko). Les trois joueurs ont ensuite été blanchis par la commission de lutte contre le dopage de la FFR.