publié le 24/06/2017 à 19:00

Une tournée, trois week-ends, trois combats et trois défaites. Ce samedi 24 juin, l'équipe de France de rugby affrontait l'Afrique du Sud pour le denier test-match de son été, à l'Ellis Park de Johannesburg. Elle s'est inclinée dans des largeurs sensiblement égales (35-12) aux rencontres précédentes. Elle a d'ailleurs encaissé quatre essais, une triste habitude depuis trois semaines. Cet échec s'explique globalement par un niveau de jeu supérieur des Boks, plus spécifiquement par des entames de périodes manquées.



Dès la 7e minute de jeu, les locaux menaient déjà 10-0 : une pénalité d'Elton Jantjies (5e) et un essai de Jesse Kriel (7e) ont vite assommé le XV de France. Les Bleus étaient parvenus à plaquer le ballon dans l'en-but adverse lors des deux premiers matches, cela n'a pas été le cas ce samedi 24 juin. Les points français ont été marqués par quatre pénalités de Jules Plisson (12e, 16e, 40e et 56e).

Les prochains rendez-vous, pour les joueurs de Guy Novès, sont programmés au mois de novembre 2017 pour une nouvel enchaînement de test-matches. La Nouvelle-Zélande le 11 (Stade de France), l'Afrique du Sud le 18 (Stade de France) et le Japon le 25 (stade Pierre-Mauroy de Lille), rendront visite à une équipe de France plus que jamais dans le doute.