Roland-Garros 2018 : victoire de Simona Halep face à Sloane Stephens

publié le 08/06/2018 à 19:18

La numéro 1 mondiale Simona Halep disputait ce samedi 9 juin sa quatrième finale en Grand Chelem, la deuxième de suite à Roland-Garros, avec l'espoir d'en conclure enfin une avec la coupe dans les bras. C'est chose faite : elle a battu en trois sets (3-6, 6-4, 6-1) la lauréate du dernier US Open, Sloane Stephens. L'Américaine (10e mondiale) ne connaissait pourtant pas la défaite dans les grandes occasions, surnommée "Madame 100%" en finale. À 25 ans, elle en avait disputé six (dont une en Grand Chelem et une en Fed Cup) et les avait toutes gagnées.



La Roumaine n'avait pas la même réussite dans les matches importants. Elle avait même une fâcheuse tendance à flancher, comme l'an passé à Paris. En effet, elle y avait remporté le premier set puis s'était procurée trois balles de double break à 3-0 dans le deuxième, avant que l'invitée surprise, la Lettone Jelena Ostapenko, ne renverse la situation (4-6, 6-4, 6-3). Elle avait également perdu en trois sets ses deux autres finales majeures, face à Maria Sharapova en 2014 Porte d'Auteuil, et contre la Danoise Caroline Wozniacki en janvier à Melbourne.

La n°1 mondiale assurée de conserver son fauteuil avant la finale

Cette fois-ci, le scénario s'est inversé. Menée 6-3, 2-0, Simona Halep a dû surmonter son stress et la constance de son adversaire, impeccable jusque-là. Sa mauvaise habitude de craquer dans les grands rendez-vous (16 victoires pour 14 défaites avant samedi) planait encore.

Visiblement libérée, la numéro 1 mondiale, assurée de conserver son fauteuil avant la finale, a fait défiler les jeux en sa faveur (7 d'affilée entre le 2e et le 3e acte). Stephens a retrouvé précision et agressivité pour éviter un 6-0. Mais Halep a tenu le choc sur sa dernière mise en jeu.