Quinté + : les favoris du prix Thor

publié le 16/04/2017 à 09:11

La course du samedi 16 avril a lieu à l'hippodrome de Chantilly. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Le départ de la course du prix Thor sera donné à 14h45. 16 partants sont en lice sur une distance de 1.900 mètres. Les pronostics de Bernard Glass :





Le 8, Mister Smart

Cote entre 5 et 6/1.

Il tourne autour du pot depuis le début de l'année et il peut cette fois transformer l'essai.

Le 5, New Outlook

Cote entre 10 et 12/1.

Il vient d'être malheureux dans une épreuve similaire . À reprendre...



Le 10, Heavensong

Cote entre 14 et 16/1.

Un outsider séduisant. Il vient d'arriver chez Nicolas Caullery mais il a une ou deux performances intéressantes.



Le 6, Geonpi

Cote entre 14 et 15/1.

Il va mener en compagnie sans doute de Good Deal. Les deux peuvent conserver un accessit.



Le 1, Skaters Waltz

Cote entre 10 et 12/1.

Il est chuchoté mais j'ai un doute car il n'a jamais réussi sur cette distance longue pour lui.



Le 11, Djoko

Cote entre 8 et 10/1.

Lui aussi est chuchoté mais son écurie n'est pas en forme. À voir...



Le 14, Good Deal

Cote entre 14 et 16/1.

Donc un animateur qui peut lui aussi garder une 5e place.



Le 3, Veakalto

Cote entre 11 et 13/1.

Ma dernière minute finalement. Son entraîneur n'est pas en forme non plus mais il a la pointure s'il ne se trouve pas trop loin des premiers au début de la ligne d'arrivée. Méfiance...

Le bon favori

Le 8, Mister Smart.