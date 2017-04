Quinté + : les favoris du prix Jean Riaud

publié le 14/04/2017 à 06:30

La course du vendredi 14 avril a lieu à l’hippodrome de Paris-Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ de la course du prix Jean Riaud sera donné à 20h15. 14 partants sont en lice sur une distance de 3.525 mètres. Les pronostics de Bernard Glass :





Le 13, Belina Josselyn

Cote entre 3 et 4/1.

La 2ème du Prix d'Amérique et 4ème du Prix de Paris, qui est bien engagée et en regain de forme. La favorite logique.

Le 12, Lionel (NOR)

Cote entre 4 et 5/1.

La logique opposition à Belina. Il fait toutes ses courses et s'entend bien avec Matthieu Abrivard.



Le 7, Valko Jenilat

Cote entre 10 et 12/1.

3ème d'Aubrion du Gers, il a bien sûr sa chance mais son entourage craint le parcours.



Le 11, Your Highness

Cote entre 12 et 13/1.

Sa rentrée était bonne mais son entraîneur craint qu'il manque encore. À voir.



Le 8, Best Of Jets

Cote entre 14 et 15/1.

Il s'est révélé dans le Prix de Paris et a confirmé depuis. Il apprécie le parcours et sur sa lancée...



Le 2, Orient Horse

Cote entre 15 et 16/1.

Ma dernière minute. Il est en bonne condition, et au premier poteau il peut s'emparer d'un petit accessit.



Le 6, Viking Blue

Cote entre 13 et 15/1.

Lui aussi est bien engagé mais il y a longtemps qu'il ne s'est pas mis en évidence à Paris.



Le 3, United Back

Cote entre 21 et 23/1.

Avec un parcours favorable, évidemment, et pour la 5ème place.

Le bon favori

Belina Josselyn, le 13, a réalisé un superbe meeting d’hiver en terminant à la seconde place du prix d’Amérique et à la quatrième du prix de Paris. Bien engagée, en regain de forme, bien entraînée et bien drivée par Jean-Michel Bazire elle doit faire honneur à sa réputation dans cette deuxième épreuve de la soirée.