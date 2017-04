Quinté + : les favoris du prix de la Lorraine - Trophée des plages

publié le 15/04/2017 à 08:46

La course du samedi 15 avril à lieu à l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Le départ de la course du prix de la Lorraine - Trophée des plages sera donné à 14h45. 16 partants sont en lice sur une distance de 2.100 mètres. Les pronostics de Bernard Glass :





Le 6, Vulcania de Godrel

Cote entre 4 et 5/1.

La course visée selon son entourage. Et c'est Éric Raffin.

Le 5, Vanille du Dollar

Cote entre 6 et 7/1.

Elle est cette fois déferrée et c'est Franck Nivard.



Le 1, Reckless

Cote entre 8 et 9/1.

Ma dernière minute. Il ne peut que mieux courir qu'à Cagnes-sur-Mer.



Le 3, Tamisso

Cote entre 7 et 9/1.

Encore un concurrent qui semble avoir visé l'épreuve.



Le 7, Venus de Bailly

Cote entre 10 et 12/1.

Sa catégorie avec JMB.



Le 15, Venezia de Mai

Cote entre 14 et 16/1.

La seconde ligne, mais on peut la reprendre pour une place.



Le 14, Venkatesh

Cote entre 13 et 15/1.

Il est chuchoté mais je ne sais s'il est en grande forme.



Le 9, Tobrouk de Payre

Cote entre 16 et 18/1.

Pour une place avec Matthieu Abrivard.

Le bon favori

Le 6, Vulcania de Godrel.