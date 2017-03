Quinté + : les favoris du Prix RFM Dimanches au galop – Prix Lutteur III

publié le 26/03/2017 à 08:48

La course du 26 mars aura lieu à l'hippodrome d'Auteuil. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Le départ de la course du prix RFM Dimanches au galop – prix Lutteur III sera donné à 14h45. 18 chevaux sont en lice sur une distance de 4.400 mètres.





Le 15, Coastalina

Cote entre 7 et 8/1.

Son entourage ne la pensait pas si prête pour sa rentrée, Patrice Quinton me l'avait dit, mais elle a bien couru et est bien engagée ici sur sa lancée.

Le 1, Bestarabad

Cote entre 8 et 9/1.

Du pour et du contre : le pour sa qualité et sa forme, le contre le fait que son entraîneur aime beaucoup le Président. À suivre absolument s'il n'est que placé.



Le 9, Vol de Brion

Cote entre 8 et 10/1.

Ma dernière minute malgré l'assèchement du terrain. Il a terminé 4e l'an passé puis second du Président et c'est James Reverley aux commandes.



Le 12, Corabella

Cote entre 11 et 13/1.

La préférée de son entraîneur qui aligne aussi Via Dolorosa. J'espère qu'il ne se trompe pas.



Le 16, Cousin Germain

Cote entre 14 et 15/1.

Un bon AQPS mais qui peut manquer d'expérience. Cela dit, c'est un Cherel.



Le 18, Trust The Captain

Cote entre 26 et 30/1.

Vu son entourage et son petit poids je suis sur mes gardes.



Le 6, Baby Boy

Cote entre 14 et 16/1.

Un des chevaux du Karcimont. Je le reprends volontiers.



Le 4, Argentier

Cote entre 20 et 22/1.

Un autre mais il manque de réussite à Auteuil. Un coup de poker.