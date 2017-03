Quinté + : la dernière minute du Prix Predicateur

publié le 18/03/2017 à 09:44

La course du samedi 18 mars a lieu à l'hippodrome d'Auteuil. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Le départ de la course du Prix Predicateur sera donné à 15h17. 17 partants sont en lice, sur une distance de 3.900 mètres.





Le 16, Tom Mix

cote entre 6 et 7/1.

Il a raté sa rentrée, ne terminant que 7ème. Plus affûté et avec son poids léger, c'est une première chance encore.

Le 2, Silvert Axe

cote entre 13 et 15/1.

Lui est chargé mais expérimenté. On ne peut le négliger, d'autant que son écurie est en forme.



Le 3, Achour

cote entre 10 et 12/1. Du pour et du contre. Il est en forme mais il a déjà beaucoup couru cet hiver. À voir.





Le 10, Capharnaum

cote entre 13 et 14/1.

Même chose que le précédent.



Le 15, Cie Blue

cote entre 21 et 22/1.

Un coup de poker mais il est bien entraîné.



Le 5, Rennsenas

cote entre 12 et 14/1.

Ma dernière minute. Il rentre mais il a un peu de marge au poids, je crois.



Le 9, Compatriote

cote entre 10 et 12/1.Un bon trouble fête pour cette 1ère épreuve.





Le 8, Ultra lucky



cote entre 10 et 12/1. Il est meilleur en steeple mais peut ravir la 5ème place. Pas mieux je pense.

