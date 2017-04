Quinté + : la dernière minute du prix Grand national du trot Paris-Turf à Lyon-Parilly

publié le 12/04/2017 à 06:53

La course du mercredi 12 avril a lieu à l’hippodrome de Lyon-Parilly. 18 partants s’élanceront à 13h47 sur une distance de 2.825 mètres, avec une tirelire d’un montant d’un million d’euros. Les favoris de Bernard Glass :





Le 9, Aprion

Cote entre 3 et 4/1.

Il a remporté la 2ème étape, et est malgré tout bien engagé puisque pour ne pas reculer de 25 m il ne faut pas avoir gagé 286.000 euros. Il en est à 285.950. Tout est dit.

Le 6, Arthuro Boy

Cote entre 6 et 7/1.

Il est régulier et dans sa catégorie. Mais il lui faut le bon parcours.



Le 3, Best Buissonay

Cote entre 8 et 9/1.

Il m'a surpris en terminant deuxième d'Aprion dernièrement. Pour une confirmation.



Le 4, Ambassadeur d’AM

cote entre 9 et 10/1 .

Ma dernière minute. Il est en progrès et bien engagé lui aussi. Le parcours va lui convenir.



Le 15, Universal Rider

Cote entre 16 et 17/1.

Il tarde à retrouver sa valeur de l'an passé mais s'améliore lui aussi.



Le 18, Tiger Danover

Cote entre 11 et 13/1.

Il est dans une superbe forme et pas hors course pour une place à 50 m car on lui a trouvé un driver connaissant la piste.



Le 1, Best du Hauty

Cote entre 11 et 13/1

Il a un peu déçu dernièrement mais il peut se racheter.



Le 13, Une Serenade

Cote entre 10 et 12/1.

Elle connait la piste par cœur et son driver aussi. À ne pas négliger.

La dernière minute

Le 4, Ambassadeur d’AM, n'a certes pas gagné depuis longtemps, mais sa dernière tentative m'a plu et selon son entourage, il a progressé depuis.