Quinté + : la dernière minute du prix Rose or No à Auteuil

publié le 13/04/2017 à 06:45

Quinté du jeudi 13 avril 2017 se déroule à Auteuil dans le Prix Rose or No. Le départ aura lieu vers 13h45 et il y aura 16 partants. Une épreuve intéressante avec des spécialistes connus mais cela demeure ouvert. Les favoris de Bernard Glass :



Le 2, Poligroom

Cote entre 6 et 8/1.

Il est sérieux et régulier. Il est certes chargé mais le lot reste à sa portée, avec cette fois des œillères pour le motiver.



Le 11, Curly Basc

Cote entre 10 et 12/1.

Une des trois François-Marie Cottin. Ma dernière minute. Je la sens bien.



Le 5, London Whale



Cote entre 4 et 5/1.

Le favori, et on ne peut rien lui reprocher en effet depuis le début de l'année.

Le 12, Hawk The Talk



Cote entre 16 et 17/1.

Il fait une petite rentrée mais il est bien sûr expérimenté et il aurait pu courir le Président.



Le 13, Lamigo



Cote entre 13 et 15/1.

Il a un poids qui interpelle.



Le 15, Ci Blue



Cote entre 12 et 14/1.

5ème de la course de référence, il peut faire aussi bien.



Le 16, Ma Cagnotte



Cote entre 11 et 13/1.

Un bel outsider, mais elle débute à Auteuil.



Le 1, Rock The Race

Cote entre 16 et 17/1.

Avec 76 kg, cela n'est pas évident mais s'il termine 5ème il n'y a rien à dire.

La dernière minute

Curly Basc. Un des trois chevaux de François-Marie Cottin. C'est une jument très en forme, bien engagée mais elle aurait sûrement préféré un terrain plus lourd.