Quinté + : les favoris du Prix de Fontainebleau

publié le 20/02/2017 à 06:14

La course du lundi 20 février 2017 a lieu à l'hippodrome de Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros pour l'ordre et le numéro plus. Le départ de la course du Prix de Fontainebleau sera donné à 13h47. 17 partants sont en lice, sur une distance de 2.850 mètres.



Le 11, Condor de l'Aulne

Cote entre 5 et 6/1. Il a remporté un franc succès dans la course de référence et peut récidiver avec Franck Nivard qu'il retrouve dans les mêmes conditions.





Le 4, Cleangame

Cote entre 5 et 6/1

En plus de Raffin, il a beaucoup d'atouts et est doué. Bonne chance bien sûr.



Le 10, Capitano de Lou

Cote entre 10 et 12/1

Un trotteur que j'aime bien et qui est dans sa catégorie. Mais il lui faut le bon parcours.



Le 14, Calicot du Vivier

Cote entre 14 et 16/1

Il est certes meilleur piste plate mais il donne toujours son maximum. Outsider valable.



Le 12, Chilkoot Trail

Cote entre 10 et 11/1

Une chance logique car il est régulier dans cette catégorie.



Le 16, Cristal River

Cote entre 11 et 13/1

Un Guarato bien engagé. Méfiance.



Le 6, Chef de Play

Cote entre 13 et 16/1

Ma dernière minute, Il retrouve sa meilleure distance et peut se réhabiliter.





Le 9, Casdar d'Auvillier

Cote entre 21 et 24/1

Un gros outsider qui n'est pas à négliger selon moi.

Le bon favori

Le 11, Condor de l'Aulne. Cote entre 5 et 6/1. Il a remporté un franc succès dans la course de référence et peut récidiver avec Franck Nivard qu'il retrouve dans les mêmes conditions.