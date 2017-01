Quinté + : les favoris du prix du Languedoc

Retrouvez les favoris de Bernard Glass pour le prix du lundi 23 janvier à Cagnes-sur-Mer

par Bernard Glass publié le 23/01/2017 à 06:39

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le Quinté du prix du Languedoc se déroule ce lundi 23 janvier à Cagnes-sur-Mer. Le montant maximum à gagner pour cette course est de un million d'euros.



Le 1 - Indécence choisie

Cote entre 4 et 5/1.C'est son cas avec un poids élevé de plus et un mauvais numéro de corde. Mais son entourage l'estime et c'est PC Boudot. J'y crois malgré tout.





Le 7 - Time Shanakill

Cote entre 5 et 7/1.

Il vient de surprendre dans une course similaire et là c'est Christophe Soumillon. Ce n'est pas pour faire de la figuration...





Le 6 : Mashkoor

Cote entre 8 et 10/1.

Une écurie redoutable et un galopeur sérieux.





Le 2 : Silver Dollar

cote entre 9 et 11/1.

Ma dernière minute. Il débute dans les quintés mais il est très régulier.





Le 3 : Downeva

Cote entre 12 et 13/1.

C'est la ligne du précédent.





Le 10 : Great Dora

Cote entre 17 et 20/1.

Un outsider dont les dernières courses sont moyennes. Mais elle apprécie la Psf.





Le 16 : African Vennture

Cote entre 17 et 20/1.

Un outsider dont les dernières courses sont moyennes. Mais elle apprécie la Psf.





Le 13 : Spes Unica

Cote entre 20 et 22/1.

Elle a été supplémentée pour courir. On peut s'en méfier.

Le bon favori

Le 1, Indécence choisie. C'est son cas avec un poids élevé de plus et un mauvais numéro de corde. Mais son entourage l'estime et c'est PC Boudot. J'y crois malgré tout.