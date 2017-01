Quinté + : les favoris du Prix de Brest

REPLAY - Écoutez ou réécoutez On refait les courses de Bernard Glass pour le quinté du samedi 21 janvier à Vincennes.

Le Prix de Brest se déroule ce samedi 21 janvier à Vincennes avec 14 partants sur la ligne de départ. Ils sont 13 à s'élancer au 1er poteau et une seule, Tagada Tagada, à partir 25 m derrière eux. La tirelire Quinté + s'élève à 1.000.000 euros. Dans l'ordre, les favoris de bernard Glass sont :



Le numéro 3, Avenir De Blay, cote entre 3 et 4/1. Le favori logique car il est en pleine progression et reste sur quatre succès. Mais il monte un peu de catégorie encore.



Le numéro 11, Ustie Haufor, cote entre 9 et 10/1. Une de mes deux dernières minutes. Elle vient d'être malheureuse dans une des courses de référence, où elle a montré sa forme. À reprendre en confiance.



Le numéro 8, Vulcain de Vandel, cote entre 8 et 10/1. L'autre dernière minute. Lui aussi aurait pu faire l'arrivée de la même course, et à noter qu'il est déferré cette fois.



Le numéro 5, Bolide Jenilou, cote entre 9 et 10/1. Il est sérieux et régulier. Chance régulière.



Le numéro 7, Akido, cote entre 11 et 12/1. Franck Nivard, qui l’entraîne, le juge un peu moins bon que Vulcain, mais il est en forme.



Le numéro 10, Oibambam Effe, cote entre 17 et 18/1. Un point d'interrogation mais c'est une surprise possible.



Le numéro 14, Tagada Tagada, cote entre 15 et 17/1. À 25 m, elle peut viser une 5ème place.



Le numéro 6, Alpha Saltor, cote entre 19 et 22/1. Pour un petit accessit avec JMB.