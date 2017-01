Quinté + : les favoris du Prix Charles Gastaud

Retrouvez les favoris de Dominique Cordier pour le quinté du 20 janvier à Cagnes-sur-Mer.

par Bernard Glass publié le 20/01/2017 à 06:24

Le quinté du vendredi 20 janvier se court à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. 16 chevaux sont en lice pour ce prix Charles Gastaud, sur 1.500 mètres. Le montant de la tirelire Quinté + est de 1.000.000 euros. Le choix de Dominique Cordier :



Le 6 : Lotus Garden

Le 7 : Xotic

Le 11 : Stemster

Le 12 : Longray

Le 4 : It's all class

Le 5 : Kayenne

Le 2 : Nisham

Le 10 : Dry Martini

Le bon favori

Le 6, Lotus Garden, dépend d'un effectif en forme : celui de Fabrice Chappet, est associé à Christophe Soumillon, qui n'est plus à présenter et court bien frais, un argument choc quand on sait qu'il n'a plus été revu en piste depuis près de 2 mois et demi.