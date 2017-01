Quinté + : les favoris du Prix de Cornulier

REPLAY - Écoutez ou réécoutez On refait les courses de Bernard Glass pour le quinté du dimanche 22 janvier à Vincennes.

Le Prix de Cornulier sera disputé ce dimanche 22 janvier à Vincennes avec 16 partants sur la ligne de départ à 15h15. La tirelire Quinté + s'élève à 1.000.000 euros. Dans l'ordre, les favoris de Bernard Glass sont :



Le numéro 3, Bellissima France, cote entre 4 et 6/1. Elle reste sur trois succès et a notamment remporté la dernière préparatoire au prix d'un super rush final. Matthieu la connait bien. J' y crois.



Le numéro 8, Bilibili, cote entre 4 et 6/1. Le co-favori monté par Alexandre Abrivard. Il est doué mais un peu plus délicat que la jument.



Le numéro 15, Bird Parker, cote entre 6 et 7/1. Un des meilleurs à l'attelé qui revient dans une discipline qui lui a déjà réussi. Anthony Barrier a été satisfait de sa préparation. Méfiance...



Le numéro 12, Attentionally, cote entre 7 et 9/1. Ma dernière minute qui est chuchotée pour la course. Elle sera cette fois en mode combat (!) et elle a terminé 3e de la dernière édition.



Le numéro 3, Boeing du Bocage, cote entre 10 et 12/1. Un dur capable d'enrouler de loin. Son entourage y croit un peu et c'est Nivard.



Le numéro 7, Alienor du Godrel, cote entre 16 et 18/1. Un outsider intéressant car pour ses débuts au monté elle vient de terminer tout près de mes favoris. Méfiance...



Le numéro 13, Tornade du Digeon, cote entre 14 et 16/1. La Bazire de service associée Eric Raffin. Mais pour une place, pas mieux.



Le numéro 14, Astor du Quenne, cote entre 15 et 16/1. Lui c'est le Guarato de service qui est en forme moyenne mais a terminé second l'an passé. À voir...