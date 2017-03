Quinté + : les favoris du Prix de Stockholm

publié le 03/03/2017 à 06:16

La course du vendredi 3 mars a lieu à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Le départ de la course du prix de Stockholm sera donné à 13h47. 15 partants sont en lice. Un beau quinté de trot avec des concurrents qui s'élancent tous au même poteau sur une distance de 2.925 mètres.



Le 5, Tell Me No Lies

Cote entre 6 et 7/1.

La drive de Nivard. Il découvre la piste mais vient d'amorcer un net retour en forme et le lot semble à sa portée.



Le 13, Red Rose America

Cote entre 6 et 7/1.

Une Suédoise douée et invaincue cette année. De plus, c'est Goop. J'aime bien.





Le 12, Une Serenade

Cote entre 10 et 12/1.

Elle alterne les bonnes et moins bonnes perfs. Mais dans un bon jour...





Le 7, Boss du Meleux

Cote entre 9 et 11/1.

Il est en grande condition depuis quelques semaines. Chance normale sur sa piste.





Le 11, Varus du Bocage

Cote entre 12 et 13/1.

Même chose que le précédent.





Le 4, Zonguldak

Cote entre 10 et 12/1.

Il manque un peu de punch pour finir mais l'écurie Martens est en regain de forme. Pour une place.





Le 1, Undici

Cote entre 15 et 16/1.

Un bon outsider s'il a le bon parcours.





Le 15, Un Nuage d'Osmos

Cote entre 14 et 16/1.

La course visée pour son entourage mais ses dernières tentatives sont moyennes. À voir.

Le bon favori

Le 5, Tell Me No Lies. Il débute sur la piste mais il paraît bien engagé sur ses meilleure performances de Vincennes. Il est aussi déféré et confié à Franck Nivard. Sa place semble être à l'arrivée de cette première épreuve de la journée.