Quinté + : les favoris du Grand Prix de Marseille Borely

La course du lundi 27 février a lieu à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros pour l'ordre et le numéro plus. Le départ de la course du Grand Prix de Marseille Borely sera donné à 13h47. 16 partants sont en lice, sur une distance de 2.150 mètres.





Le 2, Dark Dream

Cote entre 6 et 7/1

Il a terminé 4e de cette fameuse course en finissant fort. Le raccourcissement ne va pas l'avantager mais en revanche il a tiré un bon numéro à la corde. Espérons...





Le 1, Chill Wind



Cote entre 5 et 6/1

Le lauréat de l'épreuve qui peut récidiver avec PC Boudot mêle en étant plus chargé.





Cote entre 7 et 8/1.

Ma dernière minute. Elle est en forme et encore bien placée au poids.





Le 14, Into The Rock



Cote entre 10 et 12/1.

Il est dans sa catégorie et peut étonner.





Le 9, Rosny



Cote entre 13 et 15/1.

Son entourage est assez confiant et c'est Guyon.





Le 3, Blegian Gentleman



Cote entre 12 et 14/1.

La monte de Soumillon qui se voit une bonne chance.





Le 5, La Petite Maison



Cote entre 14 et 17/1.

Elle va mener et peut conserver un accessit.





Le 15, Tres Solid



Cote entre 13 et 15/1.

Son entraîneur est en forme et c'est Benoist. Possible...

