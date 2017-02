Quinté + : les favoris du Prix Beugnot

publié le 28/02/2017 à 06:23

Le 15, Tom Mix

Cote entre 6 et 8/1

Justement, il rentre mais il a été irréprochable l'an passé. Même à 80%, il peut faire l'arrivée.



Le 10, Vapalo

Cote entre 8 et 9/1

Il n'a pas de marge mais a bien couru cet hiver et a des lignes un peu favorables.

Le 11, Babalshams

Cote entre 16 et 17/1

Il est un peu abandonné par mes confrères, pourtant il dépend d'une écurie dont on doit se méfier.



Le 6, Capharnaum

Cote entre 12 et 13/1

Il n'est pas mal engagé.



Le 5, London Whale

Cote entre 9 et 10/1

Ma dernière minute. Il va avoir le terrain qu'il apprécie.



Le 1, Poligroom

Cote entre 8 et 9/1

Il est certes chargé mais pas du tout hors course car il est doué.



Le 13, Ulysse Des Pictons

Cote entre 15 et 16/1

Un outsider valable même s'il est difficile à saisir.



Le 8, Kyalco

Cote entre 11 et 13/1

Il court bien en général pour sa rentrée. Après, c'est différent.

Le bon favori

