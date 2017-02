Quinté + : les favoris du Prix de Langeais

REPLAY - Retrouvez les favoris de Bernard Glass pour le quinté du 2 février à Vincennes.

par Bernard Glass publié le 02/02/2017 à 06:22

La course a lieu le 2 février sur l'hippodrome de Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros au PMU pour l'ordre et le numéro plus. 18 partants sont inscrits et le départ sera donné à 13h47. Un quinté intéressant avec 9 concurrents à chaque poteau. Un lot de bonne facture avec des concurrents bien connus.



Le 14, Anzi des Liards

Cote entre 4 et 6/1. Un trotteur irréprochable qui, malgré ses 25 m de handicap, est tout de même bien engagé dans ce lot. J'y crois.



Le 1, A Nice Boy

Cote entre 6 et 7/1. On doit le racheter car il n'a pas fait sa valeur. C'est son parcours.



Le 13, Vulcain de Vandel

Cote entre 8 et 9/1. Il tarde à revenir à son meilleur niveau mais cela vient. On peut s'en méfier.



Le 12, À Nous Trois

Cote entre 13 et 15/1. Lui revient bien. Mais pour une place.



Le 4, Arthuro Boy

Cote entre 10 et 12/1. Ma dernière minute. Il est déferré des 4 pieds pour ce bon engagement. Avec un bon parcours, cela peut passer.



Le 5, Vasco Flower

Cote entre 14 et 15/1. Un Bigeon qui n'a pas de marge. A priori pour une place.



Le 16, Tropic du Hêtre

Cote entre 16 et 17/1. Il est brave mais trouve encore une fois un engagement difficile. Mais il sera dans le coup, comme toujours.



Le 17, Thé de Chine

Cote entre 17 et 18/1. En bout de combinaison, pas mieux.

