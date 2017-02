Quinté + : les favoris du Prix d’Arras

publié le 19/02/2017 à 08:19

La course du samedi 19 février 2017 a lieu à l'hippodrome de Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros pour l'ordre et le numéro plus. Le départ de la course du Prix d’Arras sera donné à 15h15. 18 partants sont en lice, sur une distance de 2.700 mètres.



Le 10, Univaldi d’Aval

Cote entre 4 et 5/1. La logique puisqu'il reste sur deux succès et est drivé par JMB. Mais ce n'est pas un penalty.

Le 5, Queasy

Cote entre 7 et 8/1. La drive là de Goop et un trotteur bien dans sa catégorie.



Le 6, Viva de Luna

Cote entre 10 et 11/1. Elle est irréprochable depuis le début de l'année mais j'ai un doute sur son aptitude à la grande piste.



Le 7, Univers de l’Aube

Cote entre 10 et 12/1. Un candidat sérieux pour une place.



Le 2, Radysin America

Cote entre 12 et 13/1. Une bonne chance théorique si ce n'est qu'elle affronte cette fois les mâles. La dernière minute quand même.



Le 11, Bazir Dimanche

Cote entre 14 et 15/1. Il est délicat mais il paraît qu'il a bien travaillé.



Le 8, After River

Cote entre 16 et 17/1. Sébastien Guarato ne se voit que pour une place.



Le 12, Vestale du Goutier

Cote entre 17 et 18/1. Elle reste ferrée cette fois. Cela me gêne un peu.

