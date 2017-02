Quinté + : les favoris du Prix d’Antibes

publié le 18/02/2017 à 07:31

La course du samedi 18 février 2017 a lieu à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros pour l'ordre et le numéro plus. Le départ de la course du Prix d’Antibes sera donné à 15h15. 15 partants sont en lice, sur une distance de 2.400 mètres.



Le 2, Murafej

Cote entre 7 et 8/1. Il rentre mais dépend d'une écurie redoutable. Je prends date, même si ce n'est pas un coup sûr.

Le 6, Mister Smart

Cote entre 8 et 9/1. Lui vient de courir il y a peu et revient en piste sur le sable. Je fais confiance à son entourage.



Le 7, Rosny

Cote entre 20 et 22/1. Il vaut mieux que sa dernière tentative. Je m'en méfie.



Le 1, Prophets Pride

Cote entre 6 et 7/1. C'est le choix de Soumillon, en forme. Malgré son poids élevé, il peut se placer.



Le 3, Dark Dream

Cote entre 10 et 12/1. Ma dernière minute. Il est irrégulier mais peut bien faire s'il est dans un bon jour.



Le 4, Un beau mec

Cote entre 11 et 13/1. Le choix, là, de Boudot. Il est régulier mais monte un peu de catégorie.



Le 10, Alençon

Cote entre 14 et 16/1. Il fait lui aussi une rentrée après une longue absence mais son entourage n'est pas négatif. Donc attention...



Le 11, Mortree

Cote entre 18 et 20/1. Elle a été supplémentée pour courir cette épreuve et peut se placer.

