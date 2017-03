Quinté + : la dernière minute du Prix de Picardie

publié le 13/03/2017 à 07:10

La course du lundi 13 mars a lieu à l’hippodrome de Compiègne. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros pour l’ordre et le numéro plus. Le départ de la course du prix de Picardie sera donné à 13h47. 16 partants sont en lice, sur une distance de 2.400 mètres.



Le 6, Ronchois

Le 15, Multideal

Le 7, Postman

Le 3, Holiday Winner

Le 4, Mortree

Le 5, Vasy Sakhee

Le 1, Vincento

Le 9, Rayodor

La dernière minute

Le numéro 15, Multideal. Cote entre 11 et 13/1. Ma dernière minute. Sa dernière victoire m'a plu. Il peut encore surprendre.