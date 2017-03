Quinté + : la dernière minute du prix Dynavena

publié le 22/03/2017 à 06:29

La course du mercredi 22 mars a lieu à Agen (Lot-et-Garonne). Un quinté de trot pour changer car les courses de galop sont difficiles en ce moment. Le départ des 16 partants est prévu pour 13h47 sur une distance de 2.625 mètres.



Le 17, Brissac

Cote entre 3 et 4/1. Le grand favori, qui adore la piste et est doué.

Le 5, Victoria du Viaduc

Cote entre 8 et 9/1. Elle découvre, elle, Agen mais part en tête avec Matthieu Abrivard.



Le 10, Bon Copain

Cote entre 5 et 6/1. La drive de Raffin, qui est confiant.



Le 8, Geisha Sund

Cote entre 12 et 14/1. Une intermittente du spectacle, comme on dit.



Le 7, Diadora B.R.

Cote entre 9 et 10/1. Ma dernière minute. Elle a été malheureuse à Paris et peut se réhabiliter.



Le 9, Victoria de Marzy

Cote entre 12 et 14/1. Elle a déjà gagné sur la piste.



Le 11, Univers Solaire

Cote entre 14 et 15/1.

Il est bien engagé. À voir.



Le 14, Univers de Marzy

Cote entre 20 et 22/1. Pour une petite place.

La dernière minute

Le 7, Diadora B.R.

Cote entre 9 et 10/1. Souvent malheureuse à Paris, elle est mieux engagée ici.