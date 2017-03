Quinté + : les favoris du Prix Benjamin Boutin

publié le 20/03/2017 à 06:23

La course du lundi 20 mars a lieu à l'hippodrome de Compiègne. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Le départ de la course du Prix Benjamin Boutin sera donné à 13h47. 14 partants sont en lice, sur une distance de 1.400 mètres.



Le 1, Siyaka

Cote entre 6 et 7/1. Elle monte en puissance après deux courses de rentrée. Le lot est à sa portée même avec son poids élevé.

Le 4, La petite maison

Cote entre 10 et 12/1. Le raccourcissement de la distance va l'avantager puisque c'est une jument qui aime mener. Elle peut aller loin si on ne l'embête pas de trop.



Le 3, Cosima

Cote entre 9 et 10/1. Elle, en revanche, c'est une sprinteuse qui est rallongée. Mais elle vaut ce lot.



Le 7, Bibione

Cote entre 8 et 10/1. Elle vient de bien se comporter dans un récent quinté. Pour une confirmation.



Le 9, Calina

Cote entre 10 et 12/1. Elle n'a pas beaucoup d'expérience mais elle a des moyens. La distance va lui plaire.



Le 8, Shanawest

Cote entre 13 et 15/1. Un coup bien, un coup pas bien. À voir...



Le 5, A song for you

Cote entre 7 et 9/1. Ma dernière minute que j'ai sans doute placée trop loin. Elle a déjà battu ma favorite et c'est un engagement choisi ! Méfiance...



Le 10, Yooroppa

Cote entre 14 et 15/1. Pour une place. Son entourage est adroit.

Le bon favori

Le 1, Siyaka

Cote entre 6 et 7/1. Elle monte en puissance après deux courses de rentrée. Le lot est à sa portée même avec son poids élevé.