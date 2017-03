Quinté + : la dernière minute du Prix Sagaro

publié le 21/03/2017 à 06:31

La course du mardi 21 mars a lieu à l'hippodrome de Chantilly. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Le départ de la course du Prix Sagaro sera donné à 13h47. 16 partants sont en lice, sur une distance de 3.200 mètres.



Le 4, Alençon

Cote entre 5 et 7/1. Il vient d'effectuer une belle rentrée sur plus court. Il est pénalisé au poids mais a de la marge vu le lot. Bonne chance.

Le 6, Bunook

Cote entre 10 et 12/1. Ma dernière minute. Il reste, lui, sur une rentrée effacée mais il apprécie la distance et c'est un abonnement.



Le 14, Très Solid

Cote entre 11 et 13/1. Il est sérieux et régulier mais il lui manque un peu de perçant à la fin de ses parcours. Pour une place.



Le 8, Dagobert Duke

Cote entre 12 et 13/1. Une rentrée mais il est confirmé sur ce parcours. Est-il prêt ?



Le 1, Prophets Pride

Cote entre 13 et 15/1 . Le choix de Soumillon, qui est confiant pour une place.



Le 10, Grand Trianon

Cote entre 14 et 16/1. Il rentre lui aussi mais c'est sa catégorie.



Le 2, Murafej

Cote entre 7 et 8/1. Il sera encore joué mais il m'a déçu la dernière fois.



Le 7, Sea Mist

Cote entre 17 et 19/1. Pour un petit accessit comme d'autres, hélas.

