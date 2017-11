Quinté + : la dernière minute du Prix d'Arcachon

publié le 06/11/2017 à 06:46

15 chevaux seront à 13 h 47 au départ du quinté de ce lundi à l’hippodrome de Vincennes, pour le Prix d'Arcachon. La course se déroule sur une distance de 2.700 mètres. Une course de vitesse derrière l'autostart ou on espère que les chevaux en vue feront leur valeur. On en a besoin. Voici les favoris de Bernard Glass :





Le 3 : AFGHAN BARBES

Cote entre 4 et 6/1. Il possède le meilleur temps sur le parcours et est bien engagé derrière la voiture. Espérons.

Le 4 : VENOSC DE MINEL

Cote entre 8 et 10/1. Une bonne chance théorique. Si son driver est inspiré !



Le 15 : ATTAQUE PARISIENNE

Cote entre 12 et 14/1. Selon certains elle prépare une quatre course mais son entourage officiellement n'est pas négatif. On va voir. La vraie jument peut l'emporter.



Le 8 : AZARO D'EVA

Cote entre 7 et 8/1. Ma dernière minute. Le parcours va lui plaire et il peut permettre à JMB de remporter son 1er quinté de l'hiver.



Le 2 : TELL ME NO LIES

Cote entre 10 et 12/1. Une chance logique surtout en s'élançant en tête.



Le 12 : OPITERGIUM

Cote entre 14 et 15/1. Il peut tout aussi bien participer à l'arrivée que décevoir ! Un cheval difficile à saisir.



Le 10 : MONAS INVERCOTE

Cote entre 13 et 15/1. Au contraire une jument qui fait toutes ses courses mais qui est mal placée.



Le 6 : TAMISSO

Cote entre 13 et 14/1. Il est chuchoté. À voir la aussi.

