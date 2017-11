Quinté + : les favoris du Prix Le Parisien (Prix Cacao)

publié le 04/11/2017 à 08:52

13 chevaux seront, à 15h15, au départ du quinté de ce samedi 4 novembre à l’hippodrome d’Auteuil, pour le Prix Le parisien (Prix Cacao). La course se déroule sur une distance de 4.400 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 7, Saint Xavier

Un coup bien, un coup pas bien. La dernière fois c'était décevant. Si le terrain lui convient, il peut l'emporter je crois.

Le 10, Diamond Charm

Il revient bien et paraît bien engagé...



Le 5, Los Banderos

Il vient d'étonner en terminant 3ème du Montgomery à 40/1. À lui de répéter pour participer à l'arrivée.



Le 8, Bandit d’Ainay

Il vient lui de me faire plaisir en remportant son quinté à 12/1. Il est maintenant pénalisé au poids et j'ai un peu peur de la distance, mais il peut continuer d'étonner.



Le 11, Al Roc

Lui, la distance va lui plaire. Et il retrouve Dylan Ubeda avec lequel il s'entend bien.



Le 6, Baby Boy

Ma dernière minute, pas pour la victoire mais pour une place car il gagne rarement. Mais il tourne autour du pot.



Le 2, Vol de Brion

Il n'a pas de marge au poids mais c'est James Reverley et il peut le sublimer.



Le 13, Ultranet

Pour une 5ème place, il n'est pas si surclassé que cela.

