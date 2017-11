Quinté + : la dernière minute du Prix Count Schomberg

publié le 05/11/2017 à 14:57

18 chevaux seront, à 15h15, au départ du quinté de ce dimanche 5 novembre à l’hippodrome d’Auteuil, pour le Prix Count Schomberg. La course se déroule sur une distance de 3.600 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :





Le 6, Boston Paris

Cote entre 4 et 5/1. Elle est vraiment régulière. Son entraînement est en forme, sa place est sur le podium.

Le 2, Song and Whisper

Cote entre 4 et 5/1. Il est aussi régulier que la précédente mais porte un peu plus de poids.



Le 1, Silver Axe

Cote entre 6 et 7/1. Un chic cheval encore qui apprécie le parcours.



Le 16, Mukonzi Has

Cote entre 11 et 12/1. Ma dernière minute. Il va mener et même à 9 ans il peut aller loin avec Dylan Ubeda.



Le 17, Vic Royal

Cote entre 10 et 12/1. La ligne de mes favoris.



Le 7, Ami SolCote entre 12 et 14/1. Il vient d'effectuer une rentrée prometteuse. Bon outsider.



Le 8, Clos du Chenet

Cote entre 14 et 15/1. Lui vient de gagner et est pénalisé au poids mais c'est la forme du moment.



Le 4, Khefyn

Cote entre 11 et 12/1. Il est chuchoté mais manque pour moi d'un peu d'expérience.